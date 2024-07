Miagliano, a 10 anni dal primo spettacolo torna in scena "Fabbrica di Guerra"

A dieci anni dalla sua prima rappresentazione, lo spettacolo teatrale "Fabbrica di Guerra", una delle produzioni più complesse e significative dell'associazione Storie di Piazza APS, ritorna a grande richiesta nella piccola cittadina di Miagliano. Questo evento celebra non solo l'arte del teatro, ma anche un capitolo fondamentale della storia locale e nazionale: il Contratto della Montagna.

Lo spettacolo fa parte della rassegna Storie Biellesi che ha il contributo di Fondazione CRB e Regione Piemonte. Domenica 21 luglio alle 16.30 Amici della Lana all’interno della sua rassegna Wool Experience presenterà 2 scene teatrali e alcune scene del film Il Patto della montagna, di VideoAstolfoSullaLuna srl e Jean Vigo Italia, realizzato sempre sul tema nel 2018. La prima rappresentazione di "Fabbrica di Guerra", tenutasi nel settembre 2014 con la regia di Manuela Tamietti e Fabio Banfo, coinvolse oltre 60 persone, tra attori, tecnici e volontari, creando una comunità teatrale affiatata e un'esperienza indimenticabile per il pubblico. Lo spettacolo di teatro partecipato, vide per tutta l’estate la realizzazione di laboratori di cucina, costumi, storia, teatro e molto altro, grazie a numerosi contributi: dal crowdfunding alla Presidenza del Consiglio in occasione dell’anniversario della Liberazione e Resistenza.

L’obiettivo era di permettere allo spettatore di vivere quel periodo così complesso, calandosi nei panni degli operai assunti nel 1944. Ora, a dieci anni di distanza, la magia si rinnova, in occasione dell’80° anniversario di quel contratto promettendo di riportare sul nostro palcoscenico, questa volta all’aperto, quella stessa intensità emotiva e quel rigore storico che caratterizzarono la produzione originale. Al centro dello spettacolo c'è il Contratto della Montagna, un patto rivoluzionario firmato durante la Seconda Guerra Mondiale, che sanciva la parità salariale tra uomini e donne, un accordo tra maestranze, industriali e partigiani. Questo accordo fu un passo storico nella lotta per i diritti delle lavoratrici e rappresenta un simbolo di emancipazione e giustizia sociale. "Fabbrica di Guerra" trae ispirazione da questo evento, intrecciando storie personali e collettive, sofferenze e speranze, per dipingere un quadro vivido di un'epoca tumultuosa. Il 20 luglio, Fabbrica di guerra verrà riproposta in versione notturna e all’aperto, lungo la roggia, con partenza dal Lanificio Botto alle 20.30, ogni mezz’ora.

La versione 2024 di Fabbrica di guerra presenterà, con regia collettiva, alcune scene scritte da Fabio Banfo e Renato D’Urtica e ricreerà il clima, la storia, le emozioni che hanno portato alla stesura di quel Patto. Le vicende dei personaggi, basate su testimonianze reali, vengono portate in scena con un'intensità che coinvolge e commuove, con il ritorno di alcuni degli attori originali, affiancati da nuovi talenti, per ricreare l'atmosfera unica di quel primo spettacolo e permettere anche alle nuove generazioni di conoscere un pezzo di storia biellese che ha dignità e rilevanza nazionale. Con Erika Borroz, Silke Battistini, Oliviero Cappellini, Cristina Colonna, Carlo Costetti, Clara Costetti, Stefano Godenzini, Noemi Garbo, Francesco Logoteta, Filippo Pellegrini, Sandra Pizzato, Lucrezia Pontonio, Roberto Ramella Pezza, Sonia Rondi, Monica Rubin Barazza, Luciano Tomasoni, Davide Tropeano, Luisa Trompetto Costumi Laura Rossi Tecnica Ted Martin Consoli, Franco Marassi. Musiche Elena Straudi regia Manuela Tamietti, Noemi Garbo, Luisa Trompetto, Francesco Logoteta.

Per il 21 luglio alle 16,30 è previsto negli spazi del Lanificio Botto di Miagliano un incontro aperto a cura di Amici della Lana, in cui verranno proposti due monologhi dello spettacolo Fabbrica di guerra con gli attori Erika Borroz e Oliviero Cappellini e alcune interviste del film Il patto della Montagna la cui storia generale narra di uno stilista che da Milano arriva a Biella per e scoprire l’origine dalla qualità dei tessuti utilizzati. Scopre così la storia del Contratto della Montagna, quando imprenditori, operai e partigiani si riunirono segretamente per firmare un accordo di parità. Il film fu realizzato nel 2018 da Jean Vigo Italia e VideoAstolfoSullaLuna srl. Interveranno Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti. Ingresso a offerta libera Il ritorno di "Fabbrica di Guerra” e de Il Patto della Montagna a Miagliano non è solo un evento teatrale ma è un'occasione per riflettere sulla storia e sui progressi compiuti in termini di diritti e parità. È un omaggio a coloro che hanno lottato per un futuro migliore e un richiamo a non dimenticare le lezioni del passato. Il 20-21 luglio 2024 saranno due date da ricordare, un momento di condivisione e celebrazione della memoria collettiva.