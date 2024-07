Sport paralimpico: la biellese Aruni al trofeo Internazionale di pallanuoto.

L'atleta e tecnico Biellese, Biolcati Michela Aruni lo scorso week end è volata a Terrassa, Spagna. A pochi chilometri da Barcellona si è svolto il trofeo Internazionale di Pallanuoto Città di Terrassa. L'atleta nota per le sue esperienze Nazionali ed Internazionali nel mondo del nuoto, pinnato e apnea, da inizio anno, è componente di una squadra di pallanuoto paralimpica: “Una bellissima esperienza dove scoprì capacità che non pensavi di avere, come quella di tirare una palla galleggiando con una gamba. Aver preso parte a questa competizione mi ha fatto crescere molto e appassionarmi ancor di più a questa fantastica disciplina. Durante questa esperienza sono partita da sola senza i miei atleti e ho trovato gli altri miei due compagni di società: Fabio e Mauro con l'accompagnatrice Maria”.

Tutti e tre ci siamo messi a disposizione del Capitano Gallone Andrea e del coach Paolo Bonacci che ha guidato questo gruppo di atleti provenienti da diverse società italiane, creando una Squadra con la S maiuscola, dopo la prima partita di rodaggio abbiamo cominciato a giocare con affiatamento e complicità. Grazie a tutti e presto a Livorno".

Rientrata dalla Spagna l'atleta della squadra Pallanuoto Trieste, ha ritrovato i suoi allievi con i quali ha ripreso gli allenamenti in vista delle prossime gare di nuoto in acque libere e pallanuoto.

A metà luglio Gara di Fondo a Lignano con 7 atleti in partenza da Biella;

Ad agosto Michela Aruni e Samuele partiranno alla volta della Basilicata per nuoto in acque libere e la settimana successiva in attesa di conferma ripartiranno per la Toscana per un altro impegno.

Lo sport è passione, lo sport paralimpico è palestra di vita.