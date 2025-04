Pallanuoto, l'Under 16 batte Torino e sogna la fase nazionale

Vittoria fondamentale per il team under 16 allievi Dynamic In Sport. Nella terza giornata del girone Gold, la squadra allenata da Luca Casanova ha battuto 12-5 Torino81 blu, restando in scia ad Aquatica Torino Azzurra, seconda alle spalle della capolista imbattuta Torino81 giallo.

Per Biella l’obiettivo, ambizioso ma non irraggiungibile, è conquistare il secondo posto, che darebbe accesso alla fase Nazionale A. Dynamic In Sport dovrà fare corsa su Aquatica Torino azzurra, che incontrerà domenica 25 maggio e contro la quale dovrà ribaltare il -4 subito lo scorso 9 marzo. Prossima partita in programma domenica 27 aprile alla piscina monumentale di Torino contro Torino81 blu.