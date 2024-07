"Pizza in Baraggia", la nuova proposta di Acqua e Farina

Novità da Acqua e Farina per gli amanti della pizza ma non solo. Nelle settimane scorse Nicolò Benna ha ottenuto un nuovo riconoscimento al corso di pizza contemporanea della NIP di Forlì (Nazionale Italiana Piazzaioli), ma la sua voglia di regalare emozioni attraverso il gusto non finisce qui.

Tutti i giovedì sera, presso Cascina Foresto, a Castellengo, è infatti in calendario "Pizza in Baraggia", evento unico nel loro genere, dove l'amore per la natura si sposa con la qualità delle pizze gourmet di Nicolò cotte rigorosamente in forno a legna.