Il Prefetto di Biella in visita al Comando Provinciale Carabinieri

Nella tarda mattinata di oggi venerdì 12 luglio, il Prefetto della provincia di Biella, Dott.ssa Elena Scalfaro, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Biella, per portare il suo saluto all’Arma biellese e conoscerne più approfonditamente l’organizzazione e le attività.

Accolta dal Comandante Provinciale, ha incontrato i Comandanti di tutti i Reparti del Comando Provinciale e delle Compagnie della Provincia, Biella e Cossato, che hanno illustrato i risultati più importanti conseguiti negli ultimi mesi e le linee di azione pianificate per il futuro.

Nel ringraziare i Carabinieri di Biella per la loro attività e per il loro impegno, il Prefetto ha voluto mettere in luce il particolare ruolo dell’Arma di vicinanza al cittadino, specie nelle zone più isolate, sottolineando l’importanza di un approccio globale alla sicurezza in provincia, tanto nel capoluogo quanto nei centri più piccoli.