Novità in casa Monferrato Rugby, da Biella arriva Giacomo 'Jack' Cerchiaro

Ancora novità per il rugby mercato e ad Asti arriva Giacomo 'Jack' Cerchiaro, biellese classe 2002, giovane atleta emergente, difensore, agisce da centro o mediano d’apertura, è cresciuto nel Biella Rugby, passando per un’esperienza in Australia nel 2021/2022 presso il Port Douglas Reef Rugby Club, per poi rientrare in Italia nel 2022 /2023 e giocare nel campionato di Serie A con la sua squadra natale.

Cerchiaro ha vestito lo scorso anno la casacca della squadra veneta di Feltre Rugby. "Jack, rimarca la società, è un atleta dotato di buone caratteristiche, come l’uso del piede, l’evasione, un ottimo trascinatore di gioco e con un grande futuro all’orizzonte".