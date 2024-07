Golf, Campionati Italiani Under 14, a Cavaglià brillano i Pulcini FOTO

Tre splendide giornate estive hanno incorniciato una bellissima edizione dei Campionati Nazionali Pulcini/e Under 14, che hanno visto in azione al Golf Club Cavaglià 150 promesse del golf azzurro provenienti da tutta Italia.

Sul percorso biellese (par 68, al suo quarto evento tricolore dopo tre edizioni di Campionati Under 12) si è visto un tasso tecnico decisamente elevato con numerosi risultati sotto par (ben 29!). Dopo 54 buche la vittoria è andata a Maria Sole Albini (Royal Park) e Tommaso Regoli (Parco di Roma) che vanno a iscrivere il nome in una manifestazione nata nel 1976 che ha nell'albo d'oro, tra i tanti, Matteo Manassero e Giovanni Binaghi (vincitore lo scorso nei Campionati Internazionali Under 16 a Le Betulle).

Il romano Regoli grazie anche ad uno spettacolare secondo giro terminato in 60 (-8), si è imposto nella prova maschile con una carta totale di 197 (69 60 68, -7) contenendo nelle ultime buche la rimonta dei rivali. Secondo ad un solo colpo con tre round, tutti sotto, il trentino Federico Masè (Madonna di Campiglio) con 198 (67 64 67, -6). Terzo Leonardo Zanardi di Croara con 201 (66 66 69, -3).

Nella gara femminile netto successo della torinese Albini che ha chiuso con lo score di 199 (69 65 65, -5), allungando nei giri finali il vantaggio sulla vicina di club del Gc Torino Anita Marrone, seconda con 203 (65 71 67, -1) e leader alla fine della prima giornata. Completa il podio Martina Benazzo (Parco di Roma) con 209 (70 69 70, +5).

Tra gli iscritti anche tre giocatori biellesi. Molto brava Sofia Guidone (Biella) 14esima con 222 (73 79 70, + 18). Buona prova di Filippo Gamma che si è piazzato 52° con 222 (73 73 76, +18). Pur recuperando nella seconda giornata non ha passato il taglio il giovanissimo (11 anni) Tommaso Falla (Albatros Indor) 77° con 154 (+18).

La competizione a Cavaglià però prosegue con i Campionati Nazionali Under 14 a squadre miste Trofeo Giuseppe Sabini che si concluderà oggi. Sono attesi 32 team da 3 giocatori sulla distanza 36 buche stroke play medal scratch, per la classifica contano i migliori due score per giro di ogni squadra. Favoriti i portacolori del Parco di Roma, al via anche Biella Le Betulle con Guidone, Gamma e Filippo Viano.

L’evento è si svolto a Cavaglià per l’impraticabilità del percorso del Golf Cervino che ha dovuto rinunciare, a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito duramente la Valle d'Aosta.