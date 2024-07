Inseguimento a Chiavazza, denunciato un centauro: non aveva mai preso la patente

Aggiornamento

Nel corso dei consueti controlli sul territorio, in pattuglia motomontata, gli agenti hanno notato in mattinata un motociclo in sosta il cui conducente, alla vista degli agenti, ha adottato un atteggiamento sospetto, mettendosi alla guida per allontanarsi.

Gli agenti gli hanno intimato l'alt al conducente che, con guida pericolosa, si è dato alla fuga. Gli operatori sono riusciti comunque a fermare il soggetto, nonostante il tentativo dello stesso di dileguarsi di corsa, dopo aver abbandonato il veicolo sulla strada. Il soggetto è stato deferito all'autorità giudiziaria per resistenza.

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere che il motociclo fosse sprovvisto della prescritta copertura assicurativa e che la targa su di esso collocata fosse assegnata ad altro veicolo; inoltre, il conducente era privo di patente di guida perché mai conseguita.

Il sindaco Marzio Olivero e l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola esprimono il loro apprezzamento per il buon esito del controllo svolto dal personale guidato dal comandante Migliorini e, più in generale, per le attività che il Comando porta avanti quotidianamente per garantire la sicurezza in città.

Il fatto

Forze di Polizia in azione a Biella per un'operazione che ha destato l'attenzione dei residenti. I mezzi in sirena sono apparsi poco dopo le 10 di oggi, 11 luglio, sotto lo sguardo attento di molti cittadini che hanno assistito in prima persona ai loro movimenti.

Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni si sarebbe verificato un inseguimento ai danni di una moto nelle vie del rione di Chiavazza e del centro-città.

Dalle informazioni raccolte, sembra che sia stato fermato un uomo dagli agenti della Polizia Locale, con l'ausilio del personale della Questura. Sono in corso gli accertamenti di rito.