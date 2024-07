Ieri, 8 luglio alle 14, i Carabinieri sono stati allertati, insieme al 118, per la collisione tra due auto, la prima una Fiat 500 condotta da una donna del '63 di Cerrione e la seconda una Ford Fiesta condotta da una donna dell '87 di Sostegno. Quest'ultima è stata condotta in codice verde all'ospedale per le cure del caso, mentre i Militari procedevano alla verifica della dinamica e per stabilire le responsabilità delle persone coinvolte.