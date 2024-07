"Cogotti inadeguata per il ruolo che ricopre" la Maggioranza si esprime.

Riceviamo e pubblichiamo:

"I Gruppi di Maggioranza del Consiglio Comunale di Biella esprimono una ferma condanna sia per le frasi offensive e oltraggiose nei confronti dell'On. Silvio Berlusconi pubblicate sul proprio profilo Facebook dal Vice Presidente del Consiglio Comunale, Greta Cogotti, sia per l’approvazione che le frasi stesse hanno ricevuto da parte di autorevoli esponenti del PD che ora siedono sui banchi di Palazzo Oropa. Fatto che, se solo fosse stato attribuibile ad esponenti della coalizione di centrodestra, sarebbe già assurto alle prime pagine dei giornali nazionali.

È inaccettabile che chi ricopre un ruolo istituzionale non abbia la sensibilità né senta il dovere di

astenersi dal proferire parole tanto irrispettose nei confronti di una figura politica che, piaccia o meno, ha caratterizzato la vita italiana democratica degli ultimi trent’anni.

Evidentemente capaci di solo teorizzare il rispetto, visibilmente incapaci di trattenere il fiele nei confronti degli avversari – anche quando purtroppo non sono più tra noi – alcuni componenti del PD che hanno sostenuto la candidatura di Marta Bruschi a Sindaco di Biella si sono tristemente distinti per la totale assenza di garbo istituzionale.

Va da sé che risulta ora difficoltoso riconoscere nella persona del Consigliere Greta Cogotti il profilo necessario a ricoprire la carica di Vice Presidente del Consiglio Comunale e che la sua responsabilità non può essere mitigata dall’aver cercato di derubricare le gravi parole scritte ad una semplice battuta.

Pur non intendendo intraprendere alcuna procedura (art. 4, c. 4 del Regolamento del Consiglio Comunale) volta a sollevare il Consigliere Greta Cogotti dal proprio incarico, i Gruppi di Maggioranza sono certi che Ella comprenderà autonomamente la propria inadeguatezza traendone le ovvie conclusioni. I Gruppi stessi si aspettano che il Partito Democratico biellese prenda le distanze dall'assai discutibile operato dei propri rappresentanti in Consiglio".