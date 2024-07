Alleanza Verdi Sinistra esprime solidarietà a Greta Cogotti.

Greta, attraverso un post ironico e sarcastico, ha semplicemente fatto emergere una verità, scomoda probabilmente per molti, che tuttora si tende a voler dimenticare e a relegare nella sfera di banali vizi di una vita privata che niente hanno avuto a che fare con la sfera pubblica e politica che occupava il personaggio in questione.

Ricordiamo il suo modo di fare politica che mischiava pubblico e privato e che in particolare veicolava un’immagine di donna fatta oggetto e privata della sua capacità di autodeterminarsi in quanto portatrice di idee e opinioni proprie. Le donne, le “sue” donne erano espressione di potere, di una sorta di “machismo” per cui ancora adesso, se andate a leggere i commenti sotto il post di Salvini, lui va ricordato come l’imprenditore che era, come colui che ha dato lavoro a migliaia di persone. Che ricorda un po' il “ma ha anche fatto cose buone”.