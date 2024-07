Gaglianico, scontro auto-moto: ferita una 52enne

Scontro tra un'auto e una moto, nell'impatto resta ferita una donna. È successo ieri, intorno alle 15.30, nel comune di Gaglianico.

In breve tempo, sono giunti sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza alla 52enne: la stessa si trovava a bordo della moto assieme ad un uomo, rimasto fortunatamente illeso.

Successivamente, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.