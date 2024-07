Rally & Co in gara alla Italian Baja

Motori |

Grande appuntamento di respiro internazionale per i due equipaggi griffati Rally & Co che parteciperanno il prossimo weekend alla 31° edizione della Italian Baja, gara tout terra in valida sia per il campionato europeo sia per quello italiano baja. Partenza ed arrivo da Pordenone per i 70 equipaggi iscritti tra i quali con il numero 901 Gianluca Morra e Stefano Tironi su Suzuki Gran Vitara mentre al via con il 952 sulle portiere sulla piccola Suzuki Jimny di classe TH ci saranno Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato. Gara tosta quella friulana con sole 3 prove speciali con il prologo di 18 km ma la temutissima e selettiva “Tagliamento” ( ripetuta 2 volte) sarà di ben 123 km. Una prova in cui bisognerà dosare le energie per preservare il mezzo meccanico e le forze dell’equipaggio.

c. s. Rally & Co g. c.