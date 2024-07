Rally & Co a Castiglione Torinese: i risultati degli equipaggi biellesi

Quattro gli equipaggi per la scuderia Rally & Co alla partenza dell’8a edizione del Rally di Castiglione Torinese, tutti arrivati al traguardo dopo le 9 prove speciali disputate per 65 km cronometrati. Vittoria di classe racing start plus 1.6 per Massimiliano Di Martino e Denise Bolletta, che sulla Mini Cooper S tagliano il traguardo in 72 ° posizione assoluta, dopo aver lottato con problemi elettrici per oltre metà gara. Nella classe rally 5, su Renault Clio, arrivano 7° di classe e 54° assoluti Matteo Viola navigato da Matteo Cerruti Miclet che sopravanzano il padre Paolo Viola e Andrea Pizzato arrivati 9° di classe e 61° nella generale. Sempre su Reanult Clio rally 5 Sabrina Roccati e Denise Chabloz si classificano 3° nella speciale classifica dedicata agli equipaggi femminili, 13° di classe e 76° assolute.