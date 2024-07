Motori, ottima prestazione in Sardegna per Tasinato: “Soddisfatti del 12° posto assoluto”

“Siamo contenti e soddisfatti del risultato finale. Non è stata una prova semplice ma ci siamo fatti valere”. Parola di Pierangelo Tasinato, pilota biellese del Biella Corse che, nello scorso weekend, con Ermes Bagolin, è stato impegnato in Sardegna con la XXIX edizione del Rally Internazionale Golfo dell'Asinara, gara valida per la Coppa Rally di Zona 10.

Alla fine, alla guida di una Skoda Fabia (classe R5), è arrivato un 12° posto assoluto (8° di gruppo). “Abbiamo affrontato strade molte impegnative, differenti dalle nostre: strette, sconnesse, piene di insidie, che ci hanno messo alla prova. Sabato abbiamo preso confidenza con il percorso, domenica c'è stato il nostro pieno recupero. Cosa resterà dell'esperienza? L'accoglienza della popolazione”.