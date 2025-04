Tre cori in concerto a Coggiola

In occasione di Coggiola in Festa, appuntamento da non perdere dedicato al canto corale.

A esibirsi tre realtà musicali: il Coro Viva Voce di Donnas-Aosta (diretto da Ornella Manella), il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola-Biella (diretto da Marinella Zampese) e il Coro Barbarossa di Lodi (diretto da Graziano De Zen).

L'evento si terrà sabato 26 aprile, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, a Coggiola.