Candelo in festa per San Pietro, il vescovo Mana celebra la Messa (foto di Foto di Luciano Marzotto)

Comunità di Candelo in festa per il santo patrono Pietro. Presente, per l'occasione, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Gelone e il vescovo emerito Gabriele Mana che ha celebrato la messa; inoltre, l'artista Giancarlo Rocchi ha donato alla chiesa il suo meraviglioso dipinto che raffigura un Pietro gioioso e luminoso portatore delle chiavi del regno dei cieli. Non sono mancanti momenti di riflessioni e condivisioni.