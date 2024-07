Pray saluta don Luigi Sacchi, parroco dal 1970: il grazie della comunità

La comunità di Pray si è stretta attorno alla figura di don Luigi Sacchi che, nel pomeriggio di domenica, 30 giugno, ha celebrato la Santa Messa per l'ultima volta. Nei mesi scorsi, infatti, ha dato le dimissioni per raggiunti limiti di età.

Nato a Pavia nel 1937, è stato ordinato sacerdote nel 1962 ed è alla guida della comunità di Pray dal 1970. Al lieto appuntamento era presente anche il vescovo di Biella Roberto Farinella, assieme a tanti fedeli e cittadini, giunti per ringraziare il sacerdote per i lunghi anni di missione pastorale. Dopo la funzione, ha avuto luogo un rinfresco in compagnia.