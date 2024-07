Strona: Torna il prossimo weekend Strona Motor Show

Torna il prossimo weekend del 6 e 7 luglio lo Strona Motor Show raduno ed esibizione non competitiva ludico ricreativa per auto storiche e moderne prevalentemente in configurazione gara.

Capitanati dal presidente e dagli addetti in pista della Rally show motor events i partecipanti si ritroveranno sabato 6 nel pomeriggio per iniziare le prime manches dalle 17.30.

Ricalcando il programma dell'ultima edizione alle 17 vi sarà la benedizione del parroco di strona Don Luca Arzenton mentre alle 19.30 la classica pausa "cenoira" avrà come protagonista il fun club Marco Bertinotti (su prenotazione) ma il pubblico avra' occasione di cenare anche alla carta ; si riparte alle 21 circa per la disputa delle manches notturne come sempre suggestive ed emozionanti con la chiusura del percorso alle 23.30. Domenica 7 luglio ripartenza per i driver dalle 9 con una pausa alle 12.30 fino alle 14 per il pranzo con il termine delle esibizioni alle 18.30 .

Come da tradizione sul saliscendi ricavato da piazza Teatro fino a piazza chiesa e ritorno si esibiranno auto da drift mixate con auto da rally alcune guidate da campioni nazionali e regionali che negli anni hanno decretato il successo della kermesse Stronese entrata ormai nel cuore degli appassionati biellesi e non solo.