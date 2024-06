Musei in rete 2024, ultimo appuntamento al Giardino Botanico di Oropa

Ultimo appuntamento per il ciclo di visite guidate “Musei in rete” in cui la Biblioteca civica di Biella, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, dialoga con il Giardino Botanico di Oropa.

La rassegna “Musei in rete” prosegue sabato 6 luglio con un percorso intitolato “Erbari, florilegi e giardini botanici. Dalle collezioni della Biblioteca Civica, agli erbari e il Giardino botanico di Oropa”. L’appuntamento condurrà alla scoperta di preziosi volumi di botanica dalla Biblioteca Civica e alle collezioni scientifiche di piante viventi del Giardino Botanico.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 9.30 presso la Biblioteca civica dove i partecipanti, dopo essere stati accolti, verranno condotti in Sala Biella - sezione di storia locale - all’interno della quale potranno scoprire e ammirare vere e proprie opere d'arte, capaci di stupire l'osservatore. Successivamente i partecipanti verranno trasferiti, con un servizio di navetta gratuito, presso il Giardino Botanico di Oropa, moderna arca di Noè, custode di basi genetiche di fondamentale importanza per la conservazione di molte specie protette o in via di estinzione.

Dopo la visita, i partecipanti troveranno la navetta per il rientro a Biella, fissato per le ore 12.45. La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 4 luglio 2024 (massimo 25 persone). Per partecipare è richiesto abbigliamento e calzature comode.

L'iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo.

Info e prenotazioni: 015 2529345 - museo@comune.biella.it