L’omaggio delle Bande musicali alla società Filarmonica di Roppolo

Con questo incipit la Banda Musicale di Roppolo presentava l’evento di tre giorni dedicato al proprio bicentenario più tre. Tre giorni per ballare, ascoltare buona musica e celebrare insieme la gioia di far parte di una comunità unita dalla passione per le note. Nel pomeriggio di domenica si sono esibite tre bande, quella di Ponderano, di Salussola e di Palazzo Canavese. Un pomeriggio in musica e i doverosi omaggi da parte delle bande presente alla Società Filarmonica che ha visto i suoi primi passi nel 1821