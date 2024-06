Biella, Piazzo: Palazzo Ferrero Caffè Bistrot, animazioni e proteste

Un borgo antico in crescita, il Piazzo, che ogni anno attira molti turisti, deve fare i conti con problematiche di varia natura. Nonostante ciò, il borgo è meta serale per tantissimi avventori, attratti dalle attività, che hanno aperto e creduto in questa bellissima località. Tra le nuove attività, il Palazzo Ferrero Caffè Bistrot è divenuto un punto di riferimento per bere un cocktail o ascoltare della musica in un ambiente suggestivo sin dallo scorso ottobre 2023.

Negli ultimi mesi, il proprietario Simone Russo si è rimboccato le maniche e ha deciso di intraprendere un percorso imprenditoriale e contemporaneamente di valorizzazione dell’area. Il locale si trova, infatti, a Palazzo Ferrero, circondato da mostre ed esposizioni. L'obiettivo di Russo è di creare un'attività di intrattenimento di qualità e di valorizzare così il borgo del Piazzo: “Il centro storico deve essere valorizzato – racconta Russo - Sono il primo a credere nelle potenzialità del Biellese e vorrei aggiungere un piccolo tassello ad un movimento positivo per la città. Abbiamo coinvolto giovani e non, per favorire la socialità e fornire occasioni di intrattenimento, attorno al polo culturale”.

“Recentemente, un clima di tensione ha messo alla prova i miei sforzi e gli stessi cittadini che un tempo si mostravano entusiasti, ora dimostrano non poche ostilità. Hanno chiamato la polizia nonostante il volume fosse in regola, ho ricevuto minacce e comportamenti negativi da molti residenti”.

Alcuni di loro, infatti, hanno sottolineato musica ad alto volume e disordini sulla via d’ingresso. Altri sono infastiditi dai parcheggi selvaggi che sembrano ostacolare le vie cittadine, impedendo il passaggio dei veicoli. “Vi invito al confronto – continua Russo –, ma in maniera pacifica e costruttiva. Noi stiamo facendo il massimo per l’ordine e la pulizia e ritengo che, come tutti gli altri locali, al Piazzo, la nostra offerta sia di qualità, specialmente per il contesto architettonico, in cui i clienti si possono trovare in una sera d’estate. Ordine, equilibrio e rispetto reciproco sono fondamentali per perseguire un obiettivo comune e sarò il primo a venire incontro alle vostre esigenze per lavorare al meglio per questa splendida città”.

Da segnalare per equità di informazione, il pensiero di alcuni residenti che abbiamo interpellato, dove alcuni hanno espresso la loro opinione negativa per problemi di varia natura (come la mancanza di parcheggi, “un Bellone” con lavori in corso, un ZTL da definire e una funicolare che ne ha azzoppato la fruibilità) e altri, pronunciandosi positivamente.