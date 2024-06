Regione, al via il Cirio bis con Chiorino vice: si attende il consiglio con l'entrata di 3 biellesi

Nuova Giunta e nuovo governo Cirio presentato al 41 piano del Grattacielo Piemonte. Dopo poco meno di quindici giorni dalle elezioni la nuova struttura è così operativa, forte del consenso ricevuto il Governatore ha indetto la conferenza stampa in cui presentare la nuova squadra tra cui spicca la biellese Elena Chorino che ha tenuto le deleghe che aveva nella scorso legislatura e a cui ha aggiunto la carica di vice presidente.

Un deja vu per Biella che negli anni aveva già avuto questa carica prima con Gianluca Susta sotto la presidente Bresso e Gilberto Picchetto durante il governo di Cota. Nel suo discorso introduttivo il Presidente ha anche ringraziato gli assessori che facevano parte della precedente consigliatura tra cui Chiara Caucino per il lavoro svolto. Ora si attende solo di conoscere la data del primo consiglio, presumibilmente dopo il 15 luglio in cui l’Assemblea di Palazzo Lascaris diventerà esecutiva, consiglio in cui entreranno tre consiglieri biellesi Davide Zappala, Emanuele Verzella ed Elena Rocchi.