Fulgor Chiavazzese RV, le date degli Open Day

Dal 1° luglio iniziano gli Open Days in casa Fulgor Chiavazzese RV.

Due settimane, sei giorni, due campi sportivi.

Il primo appuntamento è lunedì 1 e mercoledì 3 luglio dalle 18 alle 19,30 per i 2012, e 2013, e sabato 6 luglio dalle 16 alle 17 per 2016, 2017, 2018 e 2019, dalle 17 alle 18,30 per 2014 e 2015 al campo sportivo di Valdengo.

Al campo sportivo di viale Venezia a Chiavazza gli open day saranno lunedì 7 e mercoledì 10 dalle 18 alle 19,30 per 2012 e 2013. Sabato 13 dalle 16 alle 17 per 2016, 2017, 2018 e 2019, dalle 17 alle 18,30 per 2014 e 2015.