Fine settimana sportivo ad Andorno Micca tra calcio, yoga a corsa

Fine settimana sportivo ad Andorno Micca quello del 28, 29 e 30 giugno. Il 28 dalle 18,30 ci sarà in momento dedicato alle due ruote mtb e ebike, alle 19,30 allenamento podistico per i sentieri dei paesi e alle 19,30 yoga e dalle 19,30 dance fitness per tutti.

L'organizzazione dell'evento porta la firma di APD Valle Cervo in collaborazione con il comitato provinciale CSAIN, che per sabato 29 e domenica 30 ha messo in calendario il torneo di calcio a 5 24 ore no stop, Calcio d'inizio alle ore 18,00.