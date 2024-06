Verzella: "Il no all'inceneritore è un po' più no"

Presidio di fronte al Palazzo della Provincia di Biella da parte del Comitato Valledora nella giornata di ieri martedì 25 giugno, alla presenza della neoconsigliera regionale Verzella. L’occasione di ribadire il no all’inceneritore è quella della convocazione prevista della Conferenza dei servizi in Provincia.

La consigliera regionale Emanuela Verzella, da sempre schierata per il no al termovalorizzatore e all’ulteriore consumo di suolo in Valledora, esprime la sua soddisfazione:

«Come non fossero bastati i pareri negativi espressi finora nei confronti dell’operazione di A2A, ancora una volta viene chiaramente espressa la inopportunità dell’impianto. Il piatto della bilancia pende in maniera evidente per il no e ora restiamo in fiduciosa attesa di poter riprendere un ragionamento più sano sullo sviluppo del territorio, attraverso nuove formule di turismo lento e attività di accoglienza che lo valorizzino come merita. È ora di smetterla di far pagare ancora una volta alla Valledora il prezzo di un progresso esclusivamente funzionale agli interessi economici che finirebbe per svilire l’intera area».