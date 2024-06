Selvatica, proseguono gli incontri del giovedì: "Pensiamo Verde" al caffè letterario.

Giovedì 27 giugno alle 19.30, presso Palazzo Ferrero, si terrà l’ultimo appuntamento con gli Incontri del Giovedì: l’Associazione Mafalda VocidiDONNE odv organizza un Caffè Letterario con Annalisa Corrado che presenterà il suo ultimo libro Pensiamo Verde.

Il 2023 rappresenta l’ennesimo anno più caldo mai registrato, segno di una crisi climatica che continua ad avanzare sempre più veloce, mentre i leader del mondo non riescono ancora a mettere in campo soluzioni all’altezza. In questo contesto, sarebbe sciocco non provare paura. Tant’è che va diffondendosi un nuovo termine – eco-ansia – per dare un nome alla legittima preoccupazione che si prova di fronte al degrado ambientale e alle sue conseguenze sulle società umane, come anche sulla salute delle persone. La paura non è una nemica da cui fuggire, ma un’emozione che aiuta a renderci consapevoli di un pericolo, così da poterlo affrontare al meglio. Allo stesso tempo però, provare troppa paura può paralizzare.

L’ultimo libro di Annalisa Corrado Pensiamo verde si concentra su un ingrediente fondamentale per far funzionare la transizione ecologica: la speranza. Storie che rappresentano un antidoto potente di fronte alla paura che, inevitabilmente, si prova quando si decide di scendere in campo contro una sfida ciclopica come quella posta dalla crisi climatica. Una sfida tanto grande che porta a interrogarci sulla nostra reale capacità di reazione.

Annalisa Corrado, dopo la laurea in ingegneria meccanica, ha conseguito un dottorato in Energetica presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile dello sviluppo di progetti innovativi presso la ESCO AzzeroCO2 ed è la responsabile delle attività tecniche dell’associazione Kyoto Club.

Insieme ad Alessandro Gassmann ha ideato il progetto #GreenHeroes, nato per promuovere e valorizzare le esperienze virtuose legate al mondo della sostenibilità. Dal 2014 si dedica all’attivismo per la giustizia climatica. Dal 2023 siede nel comitato scientifico della associazione nazionale Nuove Ri-generazioni. Attiva nella formazione e nella divulgazione scientifica, ha scritto Le ragazze salveranno il mondo (aprile 2020 ed. People), Nessi e Connessi (aprile 2023 ed. Il Saggiatore).

La serata si apre alle 19.30 con un’apericena presso il Bistrot di Palazzo Ferrero e prosegue alle 20.45 presso la Sala Conferenze.

Selvatica - Arte Natura in Festival è un evento biennale interamente dedicato alla natura e all’ambiente che riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali con un unico fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Il Festival è in programma dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, ed è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.