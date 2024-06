Zubiena, camion in bilico lungo la banchina, FOTO

Zubiena, camion in bilico lungo la banchina

Incidente lungo la sp 338 a Zubiena. Lungo la strada, all'altezza di Cascina Malata, un 4 assi sembra per evitare un altro mezzo pesante, nel pomeriggio di oggi mercoledì 26 giugno, è finito dentro alla banchina e ora è in bilico proprio in prossimità della curva.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Mongrando per la viabilità in quanto il mezzo creava pericolo per altri mezzi e biciclette.

Per un momento il traffico è stato a senso unico a salire verso Zubiena e deviato a scendere in direzione di Torrazzo, ma ora tutto è tornato alla normalità

Non ci sono feriti.