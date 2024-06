Cossato, legati e abbandonati due cani sotto la forte pioggia

Il 21 giugno scorso, alle 6.30 circa, una pattuglia del NORM della Compagnia Carabinieri di Cossato, nel corso dell’attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati contro il patrimonio, transitando nella zona industriale di Cossato, via per Castelletto Cervo, ha notato nella pubblica via in prossimità dell’ingresso del canile, due cani di grossa taglia legati con i rispettivi guinzagli ad un manufatto in cemento, tipo panettone, esposti alle avverse condizioni metereologiche di forte pioggia in atto.

Nell’immediato è stato contattato telefonicamente il reperibile del canile intercomunale, che alla vista dei due cani, li ha riconosciuti per un pregresso intervento di affido. Lo stesso, dopo aver eseguito la lettura del microchip, ha fornito le schede di identificazione dei suddetti animali, dalle quali si estrapolava il nominativo dell’intestataria, una giovane del Cossatese.

Nel contempo, eseguendo l’ispezione dei luoghi, è stata individuata una telecamera, posta a poche decine di metri dal luogo di abbandono delle bestiole. Dalla visione delle immagini, alle precedenti 4.30 circa, veniva notato sopraggiungere un soggetto, di sesso maschile, vestito di scuro, che si accingeva ad assicurare i due cani al suddetto blocco di cemento e poi allontanarsi dopo pochi minuti con lo stesso velocipede.

Nel corso dei successivi accertamenti, si è appurato che la donna, dopo essersi trasferita in un nuovo domicilio, ha lasciato i due cani in custodia all’uomo, un altro giovane del Cossatese, al quale concedeva anche l’occupazione del proprio alloggio. Quest’ultimo, dal mese di marzo aveva sollecitato la donna a riprendersi i cani e non ottenendo risultati, decideva di portarli nei pressi del canile, assumendosi la responsabilità di averli ivi legati ed abbandonati.

I due soggetti venivano deferiti, in concorso, per abbandono di animali, alla Procura della Repubblica di Biella che valuterà le responsabilità penali a carico dei due.