Dorzano, primo consiglio comunale, le parole della minoranza

Venerdì 21/6 alle ore 21.00 si è svolto il primo Consiglio Comunale al quale hanno preso parte i nostri consiglieri di minoranza eletti:



- Maurizio Scaglia - Capogruppo

- Michele Caputo

- Cristian Gianetto



L'emozione era forte, per due di loro è stata la prima volta in quella veste: rappresentare i Cittadini è una grande responsabilità ma anche un grande orgoglio.



Il Consiglio si è aperto con il benvenuto del Sindaco, Manuel Gusulfino, e con la verifica e la convalida degli eletti, al quale è seguito il giuramento.

Nelle fasi successive sono stati nominati i componenti della Commissione Elettorale e della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi Comunali dei Giudici Popolari: per quest'ultima non c'è obbligo della rappresentanza della minoranza; nessuno dei nostri consiglieri è stato nominato, mentre nella commissione precedente ciò è avvenuto.

Si sono inoltre definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni ed è stata effettuata la presa d'atto della costituzione dei gruppi consigliari.



Si desidera infine soffermarsi maggiormente sui seguenti punti discussi in Consiglio:



- Nomina della Giunta: oltre al Sindaco e al Vice sindaco, è stata nominata Assessore una persona esterna alle Liste e conseguentemente non votata.

Non nascondiamo il nostro stupore per questa scelta, comunque legittima, ma che secondo noi non rispetta il volere popolare.



- Linee programmatiche di mandato: in relazione ai vari punti del programma i nostri consiglieri hanno posto alcune domande di approfondimento. Le risposte fornite non hanno risolto i dubbi ma anzi li hanno ulteriormente accresciuti a causa della loro genericità.

Conseguentemente consci del fatto che la formulazione del programma è sembrata inconsistente (almeno per i punti discussi), i nostri consiglieri hanno ritenuto di esprimersi negativamente nella votazione.



- Approvazione della convenzione per il servizio di tesoreria Comunale per il triennio 2024-2026: i nostri consiglieri hanno scelto di astenersi nella votazione, in quanto è stata presentata un'unica proposta, senza avere quindi possibilità di altri confronti.



- Manifestazione di diniego al progetto di realizzazione del termovalorizzatore di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià: il Consiglio, all'unanimità, ha approvato favorevolmente tale punto ma i nostri consiglieri hanno manifestato insoddisfazione sulla documentazione ricevuta ritenuta assolutamente insufficiente per esprimere una valutazione consapevole.



I Consiglieri di minoranza hanno fatto presente al Sindaco che l’atteggiamento tenuto in Consiglio non è sembrato, secondo loro, costruttivo e collaborante: è ovvio che c’era tensione ed agitazione per “la prima volta” di molti e ci si auspica che in futuro ciò non si ripeta, garantendo la massima disponibilità dei nostri consiglieri.