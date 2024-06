Golf Club Cavaglià, tre appuntamenti nel fine settimana FOTO

A Cavaglià “Golf Samba Dedicato a Frank”

Domenica il Golf Club Cavaglià ha ospitato “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche Louisiana a 4 medal), gara a squadre che, malgrado il maltempo, ha visto in campo una settantina di giocatori. Al tavolo della premiazione la famiglia Ceresa, il Presidente del club Paolo Schellino e gli amici che hanno ricordato Franco Ceresa a cui è dedicata la manifestazione. Il 1° premio lordo è andato alla squadra formata da Maquignaz Federico/Maquignaz Filippo/Ceresa Piero/Bertolino Matteo con lo score di 57 (-11). Nel netto al 1° posto Angelucci Stefano/Angelucci Nicole/Crotti Lorenzo/Bernareggi Fabio con 50 (-18) seguiti da Montipò Stefano/Giugliano Angela/Colli Mario/Paggi Bernardino con 50 (-18). Due i premi speciali. Nearest to the pin buca 6 Elena Chiodini m. 3,53. Nearest to the pin secondo colpo buca 13 Jay Rohan Silva m. 4,70.

Marè top nel Green Pass Card Trophy

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del circuito Green Pass Card Trophy (Stableford, 18 buche, 3 categorie) che prevede una finale nazionale (con ranking). Da segnalare lo score di 4 colpi sotto il par del campo di Massimo Marè.

Di seguito i premiati:

1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià 40, 1° Netto Luca Biego di Costabissara Crema 40, 2° Netto Andrea Iannantuoni Margara 39.

2a categoria: 1° Netto Pierangelo Masperi Crema 43, 2° Netto Giorgio Valtolina Crema 39.

3a categoria: 1° Netto Paola Mosca Cavaglià 42, 2° Netto Lorenzo Iannantuoni Margara 41. 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglià 37. 1° Seniores Domenico Napolitano Crema 41.

Programma settimanale al Golf Club Cavaglià

Tre appuntamenti questa settimana al Golf Club Cavaglià.

Mercoledì si giocherà la seconda tappa del circuito estivo Apericup che quest’anno metterà in palio (oltre ai premi di ogni tappa con buoni pro shop) per il 1° netto e il 1° lordo del classifica finale (validi i miglior 4 score su 6) classifica del circuito un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi. Dalle ore 20 circa apericena con stuzzichini pasta e dolce.

Sabato si disputerà la tappa del The Challenge by Persimmon (18 buche Stableford) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali. Domenica c’è in programma la Chardonnay Extra Dry Golf Cup (18 buche Stableford). A seguire premiazione e rinfresco, con degustazione.