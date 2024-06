Biella, la giunta Olivero prende forma: ecco i papabili assessori.

Ci siamo, sembra prendere forma la nuova giunta comunale guidata dal sindaco Marzio Olivero che si appresta a governare sulla città di Biella per i prossimi 5 anni. Pare proprio che i partiti della maggioranza (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega più la lista civica di Dino Gentile) abbiano trovato l'accordo con la somma soddisfazione di tutte le componenti in campo. Manca ancora la piena ufficialità ma voci di corridoio sembrano indicare in Sara Gentile il nuovo vicesindaco di Biella. Insieme a lei, potrebbero far parte della giunta Amadeo Paraggio (probabilmente al bilancio), Livia Caldesi (si parla dell'istruzione), Anna Pisani (molto vicina al commercio) e Cristiano Franceschini (a cui potrebbero essere assegnati i lavori pubblici). Troverebbero posto anche Edoardo Maiolatesi (eventi e manifestazioni) e Domenico Gallello. Infine, sarebbero stati confermati Isabella Scaramuzzi (politiche sociali) e Giacomo Moscarola (sport e Polizia Locale). Non è ufficiale neanche il nuovo presidente del consiglio ma si farebbe il nome di Luca Zani. 4 assessori saranno espressione di Fratelli d'Italia, 2 di Forza Italia, 2 della lista Gentile e una per la Lega. Le deleghe potrebbero essere assegnate ufficialmente nei prossimi giorni.