Obiettivo Sabato a Pettinengo: naturale oasi di pace

“La signorile villa ottocentesca nota come Villa Piazzo è stata costruita a partire dalla metà del XIX secolo nel comune di Pettinengo. Per lungo periodo di proprietà della famiglia Bellia, negli anni Cinquanta fu acquistata dalla famiglia Pavia, e poi donata negli anni Ottanta all’Amministrazione Comunale di Pettinengo, con l’intento di creare un luogo di incontro, accoglienza e condivisione a disposizione della comunità locale e di tutti coloro che intendano organizzare eventi coerenti con i valori e la cultura della pace, del futuro, della convivialità. Oggi Villa Piazzo, immersa in un parco di 10 ettari tra cui spicca la prima installazione mondiale del Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto, è dotata di tutti i servizi necessari per accogliere e ospitare attività culturali, didattiche, formative, conviviali e ricreative.” Un luogo che ci ha accolto con il sorriso e a braccia aperte, abbiamo ammirato la mostra fotografica della fotografa biellese Clementina Corte, osservato i telai con i quali i ragazzi realizzano splendidi manufatti e ci siamo lasciati andare a qualche acquisto nello shop. Il parco con alberi secolari è sempre splendido in ogni stagione e ci ha permesso di esplorare i dintorni, godere del panorama e ammirare la villa nella sua interezza.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/valle-strona/nggallery/album/villa-piazzo

Lo scatto

La foto riprende la facciata della Villa riquadrata da due grandi alberi e due panchine.

Questa volta non è stato usato uno zoom, visto che la distanza dal soggetto lo permetteva.

I parametri

Fotocamera Nikon D750, obiettivo 24-120, f4; 1/500 sec. F10 ISO 100;

Apertura Zoom 62 mm