Nel Bosco di Alice si trovano alpinismo, canyoning e buona cucina nel cuore dell'Elvo FOTO

Con l'arrivo dell'estate, riprendono le attività del rifugio “Nel Bosco di Alice”, giunta alla quarta stagione di apertura. Una location immersa nel verde, situata a due passi dal torrente Elvo e messa in piedi dalla guida alpina (e proprietario) Stefano Perrone: un nome non casuale, come il nome della figlia Alice.

Una sede particolarmente apprezzata dai tanti visitatori che, ogni anno, raggiungono la zona per praticare canyoning e alpinismo e assaggiare le delizie del territorio. “Sono trascorsi 4 anni dall'apertura ma le iniziative realizzate sono numerose – spiegano i gestori – Pensiamo solo alla settimana dedicata all'avventura con i giovani, al noleggio di attrezzature sportive o ad un equipe di fotografi per la realizzazione di uno shooting per un importante ditta di abbigliamento sportivo. Senza dimenticare il canyoning nella ferrata dell'Infernone. Non solo: settimana scorsa abbiamo avuto il piacere di avere come ospiti personalità australiane e olandesi; inoltre, c'è la possibilità di organizzare splendide feste di compleanno”.

Anche la cucina è molto considerata, specialmente per l'uso di verdure prodotte in loco. “La nostra offerta enogastronomica viene dal territorio ed è rivolta a tutti, anche ai vegetariani – proseguono - In più il menù cambia con l'alternarsi delle stagioni. Siamo aperti a pranzo tutti i giorni, tranne il martedì, mentre le cene sono su prenotazione. Gli orari sono dalle 10 alle 18.30. A breve, avranno inizio le serate a tema con accompagnamento musicale”.

Il rifugio nel Bosco di Alice si trova nel comune di Sordevolo, a circa 15 minuti dal centro di Biella. Il percorso ottimale è passando da Pollone, proseguendo successivamente per frazione Verdobbio e, una volta giunti in paese, seguire le indicazioni per frazione Prera. L'ultimo pezzo è da raggiungere a piedi lungo un percorso in discesa di 250 metri.

Per info: 375 547 7184 o info@rifugionelboscodialice.it

Sito web: Rifugio nel Bosco di Alice

Pagina Facebook: Rifugio Nel Bosco di Alice