Biella Motor Team, è il momento del Rally Lana Storico

Il tempo di analizzare i risultati del Rally delle Valli Ossolane, appuntamento della Coppa Rally 1ª zona, e per la scuderia Biella Motor Team è già tempo di pensare al Rally Lana Storico, prova del Campionato Italiano di categoria che si corre sabato 22 giugno.

In Val d’Ossola la scuderia ha piazzato Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti al quarantaduesimo posto assoluto sulla Peugeot 208 GT Line: dopo qualche problema iniziale, sono riusciti a recuperare fino al quinto posto di classe Rally4 raccogliendo punti preziosi per la CRZ1. Davide Pantone ed Andrea Pessot (Citroën Saxo VTs) hanno chiuso ottantacinquesimi assoluti e secondi di classe RS1.6 Plus, altro secondo posto in classe RA5H per la Suzuki Swift di Giuseppe Candiani e Roberta Steffani che sono 114esimi nella generale. Costretti al ritiro Alessandro Colombo e Matteo Grosso (Peugeot 106 Rallye), Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti (Renault Clio RS) e il navigatore Paolo Ferraris in gara con Damiano Arena su una Peugeot 106 Rallye. Come sempre, numerosi gli iscritti della scuderia al Rally della Lana Storico che si svolgerà sulle classiche prove del Biellese.

Ci saranno Franco Vasino e Pamela Mirani su Porsche 911 SC, Claudio Bergo ed Eraldo Botto con la Toyota Celica ST165, Michele Andolina e Leo Moro su Lancia Delta Integrale 16V, Paolo Colombo ed Ilvo Rosso (Peugeot 309 GTI 16V), Primino Clerico ed Enrico Friaglia (Peugeot 309 GTI 16V), Stefano Canova e Matteo Zanetti con la loro Audi Quattro. Al via anche Bruno Galletto e Sarah Avagnina (Fiat Ritmo), Jonathan Pirali ed Eleonora Correggia (Peugeot 205), Alberto Corsi e Martina Cirio (Autobianchi A112 Abarth), Enzo Borini ed Aldo Gentile con l’abituale Opel Ascona SR 2.0, Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini su Porsche 911 RS come Luca Valle e Cristian Bertoglio.

Iscritti pure Alberto Secco e Roberta Steffani su Peugeot 205, Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo (Porsche Carrera RS), Stefano Cerri e Deborah Manfrinati (Peugeot 205 GTI). Ci saranno anche i navigatori Luigi Cavagnetto con il pilota Pier Luigi Porta su una Ford Escort RS 2000 e Paolo Ferraris con Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth. Nella gara di Rally Regularity ci sono Roberto Coppa e Monica Verza su Ford Sierra Cosworth, Stefano Sala e Vittorio Battaglin anche loro su una vettura inglese. Iscritte anche due Peugeot 309 GTI 16V: quelle di Luciano e Paolo Di Tullio e di Stefano e Gabriele Mazzola oltre alla Lancia Delta Integrale “Esso” di Andrea e Leonardo Siro.