A Camandona un rinfresco con il nuovo sindaco Giulia Botta: presenti cittadini e associazioni

Si è tenuto a Camandona il rinfresco con il nuovo sindaco Giulia Botta. Un incontro aperto a tutti i cittadini dove hanno partecipato tutte le associazioni del paese.

Un grande successo con circa 80 partecipanti per una domenica pomeriggio all'insegna di qualche chiacchera in ottima compagnia per festeggiare il nuovo inizio. Dal Comune è giunto il ringraziamento alla “Pro Loco per la calorosa ospitalità, a Michela Perissinotto per il meraviglioso rinfresco, ai Cantori di Camandona per il gradito omaggio musicale, ed ai rappresentanti degli Alpini, di APV, di Eduterra e del Circolo sportivo da Franca per aver partecipato”.