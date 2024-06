Pianta secolare cade sulla strada alla Rovella, Vigili del Fuoco in azione nella notte a Bioglio FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte appena trascorsa per un pianta secolare precipitata sulla via della Rovella. È successo nel comune di Bioglio.

La squadra di Cossato ha messo in sicurezza l'area interessata e creato un varco per pedoni e piccoli mezzi ma l'arteria resta al momento occupata dall'albero di grosse dimensioni, che verrà rimosso nei prossimi giorni. Fortunatamente non si registrano feriti o danni ai mezzi.