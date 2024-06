A Candelo il raduno di Supercar moderne e storiche

Sabato 15 giugno il ricetto medievale di Candelo, struttura fortificata sorta nel XIV secolo, ha accolto il raduno delle Supercar moderne e storiche “Arte in movimento”: “Tour borghi e valli. Alla scoperta delle eccellenze storiche, gastronomiche e produttive del Biellese”, organizzato dalla SRT Sport Rally Team di Piero Capello, con la collaborazione di Lariana e Gilberto Balocca, e il patrocinio del Comune di Candelo, del ME\BO e Banca Patrimoni Sella & C.

Al mattino a Candelo le vetture hanno oltrepassato la storica Torre Porta schierandosi nelle “rue”, in un singolare contrasto tra modernità e storia. Dopo il raffinato pranzo nella storica Taverna del Ricetto, in cui sembrava di tornare nei secoli passati, le auto incolonnate si sono dirette verso le alture del Biellese, salendo per la pittoresca strada della Occhieppo-Graglia, leggendaria corsa in salita, fino al Santuario di Graglia, edificato sull’altura dove si trovava la cappella della S. Casa di Loreto, inglobata sotto la cupola. Il cuore del Santuario è la cappella dove si venera la seicentesca statua nera della Madonna di Loreto nella sua Santa Casa. Peccato che la giornata fosse nuvolosa e non abbia permesso di godere un panorama eccezionale sull’intero Biellese.

Attraversando lo storico quartiere di Biella Piazzo il gruppo è arrivato alla Birrificio Menabrea, uno dei simboli del Biellese, al Me\Bo, Museo Menabrea-Botalla, unico Museo d’Impresa in Italia che accoglie due realtà industriali sotto lo stesso tetto, e al Museo dei formaggi Botalla dove sono state spiegate le tecniche di caseificazione. Al termine della visita guidata il gruppo ha potuto fare un “Tour Experience”, con degustazione. La giornata intensa e varia è stata molto apprezzata dai partecipanti, alcuni dei quali giungevano da molto lontano: da Rapallo, da Bergamo, dal Lago d’Iseo e da molte altre località italiane e certo parleranno del Biellese e del suo patrimonio storico-artistico, ma anche delle importanti attività economiche.