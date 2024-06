Alpini, grande partecipazione alla tendata e alla passeggiata con il gruppo di Viverone e Roppolo

Nutrita partecipazione di ragazzi ed accompagnatori alla Chiesetta di San Vitale di Roppolo per la partenza della camminata organizzata dagli Alpini del gruppo di Roppolo e Viverone. Un evento che, con l’apertura del campo alpino, l’alzabandiera, la cena al campo e l’attività ludica di “conoscere le stelle” della sera prima in frazione Salomone, ha dato il via alla Tendata Alpina.

"La camminata con in testa il capogruppo Gianluca Scarafia è stata aperta da due muli con i loro conducenti del reparto salmerie di Robella d’Asti – spiegano gli organizzatori - Il percorso ha toccato le zone limitrofe di San Vitale fino ad arrivare ai punti panoramici sul lago di Viverone. A far da relatore Maurizio Bollea, coordinatore del centro studi della sezione Alpini di Biella che ha illustrato le varie attività degli Alpini, della Protezione Civile alpina, e del gruppo di Viverone Roppolo”.

Gradita anche la presenza di una delegazione del consiglio sezionale di Biella con Giancarlo Guerra, Maurizio Zegna e Umberto Ramella Pollone. La camminata si è conclusa con il ritorno all’accampamento di Salomone dove ha avuto luogo una grigliata con alcuni piatti tipici della tradizione. I ragazzi, dopo aver rimosso le tende, hanno concluso la loro avventura con un simbolico inquadramento con tanto di ammainabandiera.