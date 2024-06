Premi Panathlon Junior2024, FOTO

“Vogliamo valorizzare il talento sportivo dei giovani, perché questo sia soltanto l’inizio di un futuro ricco di successi” così la presidente Anna Zumaglini ha accolto i panathleti e i giovani vincitori dei premi junior al convivio di giugno, martedì scorso .E ha poi ricordato il significato di Panathlon e la missione di questo club, di promuovere lo sport per tutti e a tutti i livelli, senza alcuna differenza . Valori che ha condiviso Claudio Corradino ,che ha spesso partecipato ai convivi come sindaco di Biella e appassionato sportivo , e che ha voluto salutare i panathleti che ora considera suoi amici : e questi amici sportivi hanno ricambiato con un lungo e caloroso applauso. Applausi che hanno salutato i giovani campioni che la commissione ,presieduta da Piero Ramella, ha deciso di premiare per gli ottimi risultati ottenuti in diversi ambiti nel 2023. Tanti applausi per il giovane calciatore Matteo Giacona ,classe 2006, dell’ASD Borgosesia Calcio campione italiano con la rappresentativa regionale Piemonte e Valle d’Aosta . Premiata anche la giovane ginnasta Artemisia Iorfino, nata nel 2009.

Con le società ASDLibertas Ginnastica Vercelli , è campionessa italiana individuale parellele, ginnastica artistica. Sua coetanea e appassionata di ginnastica ritmica, Ilaria Giabardo ,dell’ASD Rhytmic School di Candelo, è stata premiata come campionessa nazionale individuale categoria J2 nastro, mentre Esther Carolina Sales Neto ,classe 2009 e stessa società sportiva, ha ricevuto il premio come campionessa italiana individuale di ginnastica ritmica generale ,fune e cerchio.

Per il pugilato è stata premiata Valeria Mercando, classe 2006 : con la ASD pugilistica Biella Boxe è campionessa italiana categoria 54 kg. Youth .

Per questi giovani campioni tantissimi applausi e l’augurio di poterli rivedere ,in futuro, per ricevere premi per altri successi !