60° Rally Valle Ossolane, equipaggio Tasinato-Bagolin al 29°posto

Fine settimana in trasferta in Valle Vigezzo per l'equipaggio biellese Pierangelo Tasinato e Ermes Bagolin.

Il team della scuderia Biella Corse sabato 15 e domenica 16 giugno ha corso al 60° Rally Valli Ossolane. In difficoltà nella prima giornata anche per via del meteo, Tasinato con il suo navigatore hanno recuperato domenica concludendo rispettivamente 52° assoluti sabato, e 29° assoluti domenica e 3° nella categoria over 55.

Il prossimo appuntamento per il team biellese sarà il 29 e il 30 giugno ad Alghero, in Sardegna, al Rally Asinara.