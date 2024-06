Movida litigiosa nella notte a Gaglianico e a Cerrione dove, nella rissa, è rimasto ferito un giovane

In piena notte i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire prima a Gaglianico, in un locale dove la lite tra due ragazzi è finita a schiaffi, e poi a Cerrione nella festa locale in cui sarebbero stati coinvolti diversi giovani uno dei quali ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale dal 118 perchè leggermente ferito. In ausilio alla pattuglia dei Carabinieri sono intervenute le volanti della Polizia. Pare che il gruppo di ragazzi coinvolti non sia nuovo a questo genere di episodi. Sono in corso accertamenti per individuare tutti i responsabili.