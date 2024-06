Biella, spaccano i vetri di due auto in sosta con un tombino per rubare (foto di repertorio)

Doppio atto vandalico nella notte in via Lamarmora, a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, due auto in sosta sono finite nel mirino di alcuni giovani che avrebbero infranto i finestrini anteriori in cerca di oggetti preziosi all'interno dei mezzi.

All'arrivo dei militari dell'Arma, i presunti responsabili si erano già allontanati. Sembra che sia stato utilizzato un tombino stradale, trovato poco distante dai veicoli. Sono in corso i dovuti accertamenti per dare un volto ai membri del gruppo.