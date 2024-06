Ieri 14 giugno, alle 12.40, una donna del '52 che percorreva la via Frassati a Pollone ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro la recinzione di una casa. Solo un grande spavento per la conducente che non ha subito lesioni mentre il mezzo non più marciante è stato rimosso dal carro attrezzi. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai Carabinieri.