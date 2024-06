Golf Club Cavaglià: presentati i prossimi appuntamenti.

Top Race sabato di festa al Golf Cavaglià

Sport e divertimento sabato al Golf Club Cavaglià con la Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario gare del circolo biellese, che ha inaugurato la stagione estiva con cena e festa finale. La competizione a squadre si è giocata con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4, Stableford) e ha visto al via una novantina di partecipanti gratificati dai numerosi premi messi a disposizione dagli sponsor. Nel lordo ha prevalso il team composto da Giancarlo Magnani, Paolo Protti, Rohan Jay Silva e Simone Bucino con 77 punti. Nel netto vittoria del team Japan Yuji Takahashi, Ginko Yamashita, Akiko Yamashita e Haruka Yamashita con 95, seguiti al 2° posto da Carlotta Messe, Alberto Scarabosio, Piergiorgio Cotta Ramusino e Paolo Pellandino sempre con 95 e al 3° posto da Emanuela Patti, Alberto Canuti, Piera Stevanon e Dario Borney con 94. I premi speciali prevedevano 2 nearest to the pin alla buca 9: nel maschile è andato a segno Giancarlo Magnani con m.1,21, nel femminile Piera Stevanon con m. 5,95.

Silva e Cavagna nel Trofeo San Bernardo

Venerdì è tornato sul percorso del Golf Club Cavaglià il Trofeo San Bernardo (18 buche Stableford, 3 categorie) circuito con finale nazionale al Golf Villa D’Este che propone: gadget, premi speciali e degustazioni dei prodotti del noto brand piemontese. Nessuno è riuscito ad aggiudicarsi l’autotreno di Acqua Minerale previsto a chi realizzava una hole in one, ma diversi gli ottimi risultati a partire dai vincitori del lordo Rohan Jay Silva (maschile) e Antonella Cavagna (femminile) che saranno ospiti ai prossimi Italian Open.

Premiati: 1° Lordo Rohan Jay Silva Cavaglià 30, 1° Lordo Lady Antonella Cavagna Cavaglià 11.

1a categoria: 1° Netto Cavaglià 36, 2° Netto Filippo Serra Arona 35, 3° Netto Luigi Ruggiero Cavaglià 34.

2a categoria: 1° Netto Andrea Naborrini Cavaglià 38, 2° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 38, 3° Netto Thomas Zeisler Mia 38.

3a categoria: 1° Netto Gilberto Ceria Cavaglià 43, 2° Netto Fabrizio Ronchetta Cavaglià 41, 3° Netto Pierangelo Galimberti Crema 37. 1° Ladies Valeria Furlan Cavaglia'à 35, 1° Seniores Lorenzo Paravella Cavaglià 37. Nearest to the pin buca 9 maschile

Attilio Zorzan m.1,23, femminile Antonella Cavagna m.9,35. Premio Speciale Coraggio Giorgio Gandolfi.

Peretti Cucchi nel WAGC

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del WAGC (18 buche 3 categorie medal Score massimo) il circuito che qualifica al Wegolfer Around Trophy il primo lordo e i primi di categoria.

Premiati:

1a categoria: 1° Lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 69, 1° Netto Julian Faccini Courmayeur 63, 2° Netto Mathias Sciocchetti Bois Aosta Brissogne 66.

2a categoria: 1° Netto Gianmaria Piazzolla Le Rosine 60, 2° Netto Elena Chiodini Cavaglià 61.

3a categoria: 1° Netto Sergio D'Aleo Crema 58, 2° Netto Gregory De Mitri Settimo 59. 1° Ladies Valeria Furlan Cavaglià 61. 1° Seniores Michele Azeglio Cavaglià 60.

I Takahashi "Porta un amico al golf"

Yuji e Naoko Takahashi sono stati i migliori nella gara promozionale su 7 buche "Porta un amico al golf" (Louisiana giocatore + neofita) disputata domenica al Gc Cavaglià. Una decina i neofiti al via che, accompagnati dagli amici golfisti, hanno potuto avvicinare e scoprire la disciplina vivendo l’esperienza del campo.

Programma weekend al Gc Cavaglià

Sabato spazio ai giovanissimi al Gc Cavaglià con la tappa del circuito Saranno Famosi.

Domenica si giocherà il recupero The Challenge by Persimmon (18 buche Stableford) con in palio 10 posti per le semifinali nazionali.