Muay Thai, 3 vittorie su 4. Lavecchia: “Successo più grande? Il sorriso dei ragazzi”

“Al di là delle vittorie, il successo più grande è stato il sorriso dei ragazzi dopo i match ed il riconoscimento degli organizzatori per la qualità della nostra squadra”. Così Fabio Lavecchia commenta le tre vittorie ottenute su quattro incontri dei suoi ragazzi sabato scorso all’evento Torino Fight Night.

Vittorie ai punti quindi per Marcos Cariola, Matteo Fatarella e Gabriele Pozzati mentre l’esordiente Niko Tocino ha combattuto molto bene ma ha dovuto arrendersi contro un avversario più esperto, perdendo ai punti dopo un’ottima seconda ripresa.

“Il gruppo cresce, lavora con impegno e con costanza in palestra e i risultati stanno continuano ad arrivare. Anche al Palaruffini abbiamo dimostrato la nostra serietà agonistica e preparazione tecnica. Ce l’hanno riconosciuto avversari e pubblico. Ora continuiamo a prepararci per la prossima sfida, del 23 giugno, con altri atleti – conclude Lavecchia, della FL - Muay Thai. Un grazie al nostro sponsor, la società Angel’s Workshop, che non ci fa mai mancare nulla e ci consente di presentarci agli eventi sportivi come un club serio e organizzato”.