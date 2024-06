Biella, cambio della guardia a Palazzo Oropa: Olivero sindaco. Corradino: “5 anni intensi”

Cambio della guardia a Palazzo Oropa: con l'elezione di Marzio Olivero, nuovo sindaco di Biella, termina il mandato di Claudio Corradino. Proprio quest'ultimo ha diffuso sui social il seguente messaggio: “Si è concluso il mio incarico. Sono stati cinque anni intensi, caratterizzati da tanti momenti belli, da giornate non sempre positive, da grandi risultati raggiunti che, affrontati sempre con entusiasmo, passione e amore per l’intero territorio, hanno reso questa esperienza sorprendentemente unica – spiega - Mi pregio di aver accompagnato Biella nella costruzione della pianificazione strategica futura, rafforzandone l’identità e promuovendo l’assunzione di un ruolo determinante nell’intento di avviare azioni concrete, capaci di mettere a sistema creatività e tradizione, ma soprattutto per contribuire ad accrescere il livello di benessere e vivibilità del territorio, con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita, la coesione sociale e l’inclusività delle persone che vivono e che vivranno nella nostra città”.

“Come amministrazione comunale, abbiamo dato una forte scossa all’immobilismo che da troppo tempo aveva tenuto a freno questa città e abbiamo continuato a farlo nonostante la crisi, la pandemia e malgrado le difficoltà, cercando la collaborazione con i privati, individuando nuove forme di finanziamento – prosegue - E oggi Biella è più bella e questa bellezza mi dà orgoglio come uomo più che come sindaco. Negli anni scorsi, ci siamo trovati ad affrontare una forma di regressione della dinamica dei redditi dal lavoro, con troppa gente che si è trovata a dover fare i conti con gli effetti di una grave crisi, che l’attuale Governo sta cercando di mitigare. Di questi effetti il primo, il più devastante a mio parere è l’incertezza delle prospettive. Infatti le ombre che offuscano l’orizzonte economico, si allungano nei Comuni, questi organismi che più di qualsiasi altro ente sono vicini ai cittadini”.

“Credo – ammette - di essere stato sempre vicino ai biellesi in questi anni. Lascio il Comune con i conti in ordine. Inoltre sono tante le cose che potrei ricordare come il piano degli interventi per la riqualificazione delle scuole e strutture sportive, fondi per più di 26 milioni di euro che il Comune sta beneficiando per la realizzazione di importanti opere. La ripianificazione dei servizi di raccolta rifiuti per consentire risparmi e ottimizzazione dei risultati. E ancora il nuovo sistema di videosorveglianza e controllo accesso ZTL. Voglio dirvi, però, che quello che abbiamo fatto l’abbiamo fatto col cuore, l’impegno, la programmazione e il sacrificio onesto. Tutto si può fare e migliorare: occorrono idee, tempo e risorse a disposizione”.

Ai ringraziamenti finali, Corradino ha concluso evidenziando che “la mia azione amministrativa finisce qui, ma credo che il segno che lasciamo sia profondo. Spero che dalle nostre scelte si riparta e che non si torni indietro: non è in gioco il mio futuro, ma quello di Biella”.