Comunali 2024, a Biella Maiolatesi e Moscarola oltre quota 300 preferenze

Delle tredici liste presenti per l’elezione al Consiglio Comunale della città di Biella, a recitare la parte del leone sono stati Edoardo Maiolatesi (Forza Italia, con 338 preferenze) e Giacomo Moscarola (Lega, 301).

Hanno superato quota 100 per Fratelli d’Italia Luca Zani (216); Livia Caldesi (202); Amedeo Paraggio (142); Matteo Biassoli (139), Cristiano Franceschini (138) e Anna Pisani (124). Per Forza Italia Massimiliano Gaggino (210), Filippo Monteleone (163), Francoise Fiorenzo (126) e Isabella Scaramuzzi (122). Per Dino Gentile Lista Civica lo stesso capolista con 273; Sara Gentile (259), Domenico Gallello (152) e Mohamed Es Saket (136). Per la Lega Cristina Zen (145) e Barbara Greggio (106).

Il Partito Democratico registra le 296 preferenza per Paolo Furia, le 164 per Greta Cogotti e le 113 per Fulvia Zago. Per la lista Biella C’è Sara Novaretti con 105. Infine per la lista Buongiorno Biella 158 preferenze sono andate a Luigi Apicella.

Sono ben venti i seggi riservati alla coalizione capeggiata dal nuovo sindaco Marzio Olivero. Così suddivisi: 10 per Fratelli d'Italia, 4 per Forza Italia e alla Lista Dino Gentile e 2 per la Lega Salvini Piemonte. Il centro sinistra si assicura nove seggi: oltre a quello di Marta Bruschi ce ne saranno 5 per il Partito Democratico, 2 per Biella C'è e uno al Movimento 5 Stelle.

Tre infine sono i seggi per i civici guidati da Andrea Foglio Bonda, che sarà affiancato da altri due consiglieri: uno proveniente dalla lista Buongiorno Biella e l'altro da Costruiamo Biella.

In allegato l’elenco dei voti ai candidati di ogni singola lista.