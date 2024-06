Elezioni 2024, Astrua è tornato: vince a Graglia per 7 voti

Marco Astrua è tornato, la popolazione di Graglia l'ha eletto come nuovo sindaco. Assieme alla sua lista “Vivi Graglia” ha vinto per 7 voti: 321 contro i 314 di Daniela Laurella. Il primo entra in consiglio con 7 seggi, la seconda con 2. 173, invece, i voti raccolti da Giulio Chiavenuto, assieme ad un seggio.

Su 1331 elettori, i votanti sono stati 845 (63,49%). Le schede nulle sono state 22, 15 quelle bianche.