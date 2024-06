Biella, ragazzina travolta da un'auto: trasportata in ospedale (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Attimi di preoccupazione a Biella, dove una ragazza di circa 13 anni è stata travolta da un'auto per cause al vaglio delle forze dell'ordine. È successo nella serata di oggi, 10 giugno, in prossimità del semaforo di corso 53° Fanteria.

La giovane è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Questura per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.